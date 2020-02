Vents violents : le département du Rhône en vigilance jaune

Météo France a placé ce mercredi après-midi le département du Rhône en vigilance jaune pour “vent violent”. Un phénomène climatique débutera ce jeudi autour de 10h.



Des rafales de vents de plus en plus fortes frapperont le département. Certaines atteindront les 85 km/h dans le sud du département et entre 65 et 70km/h dans l’agglomération lyonnaise.



En fin de journée, les rafales se calmeront et le vent tournera, avec des rafales orientées Nord, Nord/Ouest.