Verra-t-on le T-Rex, au musée des Confluences ?

L’accueil du Tyrannosaurus rex Ryker au musée des Confluences est mis en suspens, par prudence, dans l’attente de recherches complémentaires.

Dans un communiqué, le musée des Confluences a indiqué avoir “toujours défendu, parmi ses priorités, la rigueur scientifique, le respect de ses publics et la qualité de ses expositions. Ce délai doit permettre au musée de s’assurer que la présentation de Ryker répond aux valeurs et à l’éthique de l’établissement, ainsi qu’à son projet scientifique et culturel.”

Ryker devait être présenté du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2023.