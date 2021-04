Vers de nouveaux vaccinodromes dans la région

La Région va prendre en charge la logistique de centres de vaccination de grandes capacités sur le territoire. Pour ce faire, elle a débloqué un montant total de 12 millions d’euros pour soulager les collectivités locales. La Région proposera ainsi, en partenariat avec UniHA, un support logistique permettant d’activer, très rapidement et partout sur le territoire, un centre de vaccination.

Sur place, les centres seront gérés en lien avec les autorités sanitaires, le

personnel médical, les sapeurs-pompiers et les collectivités locales.

Des lieux ont également été identifiés pour permettre de déployer la campagne de vaccination. Ces lieux sont à l’étude et pour

certains en cours de validation :

Le Scarabée, à Roanne (42) ;

Valence (26) ;

Vichy (03) ;

Le Puy-en-Velay (43) ;

Aurillac (15) ;

Mornant (Nouveau Rhône) ;

EUREXPO (Métropole de Lyon) ;

La Voulte-sur-Rhône (07) ;

Un site dans l’Ain, la ville de Péronnas ayant été proposée aux services de

l’Etat.

L’ensemble de ces sites pourrait permettre d’atteindre, à terme et sous réserve d’avoir les doses nécessaires, 15 à 20 000 vaccinations par semaine.

La Région a également proposé de mettre à disposition les lycées pour participer à la campagne de vaccination et elle propose aussi de mettre en place des bus itinérants pour sillonner les territoires les plus ruraux.