Vichy désormais inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco !

C’est officiel ! Un peu plus de 24 mois après le dépôt de leur candidature, les 11 grandes villes d’eaux d’Europe sont désormais inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco et parmi les villes en question, on retrouve Vichy.

Ces onze villes, Baden bei Wien en Autriche, Spa en Belgique, Vichy en France, Baden-Baden, Bad Ems et Bad Kissingen en Allemagne, Montecatini Terme en Italie, Bath au Royaume-Uni, et Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně en République tchèque, forment une série soigneusement sélectionnée parmi les centaines de villes thermales d’Europe.

Le phénomène du thermalisme européen a atteint son apogée entre le XVIIIe siècle et les premières décennies du XXe siècle. Les sources, les établissements thermaux, les lieux de promenades, opéras, théâtres, pavillons de musique, gares, parcs, cafés, golfs ou hippodrome… tout ce que l’on conserve aujourd’hui de cette période faste, témoignent de cette valeur immatérielle exceptionnelle. Confirmant la valeur exceptionnelle des grandes villes d’eaux d’Europe, l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, cette inscription apportera une meilleure protection et une coopération renforcée dans les domaines de la conservation du patrimoine, du thermalisme/santé, du tourisme et de la promotion.

Le bien des Great Spas Town of Europe s’ajoute aux 36 sites transnationaux du patrimoine mondial dans le monde.