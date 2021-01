Victoires de la Musique 2021 : la liste des nommés à découvrir

La liste des artistes nommés pour les 36e Victoires de la musique a été annoncée. Elle se déroulera à la Seine Musicale avec ou sans public. Le président d’honneur cette année sera Jean-Louis Aubert.

Benjamin Biolay, sera présent dans trois catégories grâce à son album “Grand Prix”. Le chanteur est en lice dans les catégories : meilleur artiste masculin, meilleur album, meilleure chanson originale. D’autres artistes apparaissent dans plusieurs catégories :

Julien Doré (catégorie album et création audiovisuelle), Yseult (révélation féminine et chanson originale) Grand Corps Malade (album et chanson originale) et Gaël Faye (artiste masculin et album).

Pour la première fois sera décerné le trophée du titre le plus streamé sur les plateformes. Il sera remis à Gradur et Heuss l’enfoiré pour leur chanson Ne Reviens pas.

Une figure absente l’année dernière fait son retour parmi les nommés, Aya Nakamura, en lice pour la Victoire de la meilleure artiste féminine aux côtés de Pomme et Suzanne. Respectivement Victoires de l’album révélation et de la révélation scène l’année dernière.