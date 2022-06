Vienne : 18 mois de prison avec sursis pour des actes de violence sur sa femme

Ce mardi 14 juin, un trentenaire a été condamné pour violences conjugales dans la commune nord-iséroise de Vienne. Ce dernier a été condamné à 18 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.



D’après Le Progrès, la femme subissait de manière habituelle les réprimandes, coups et crachats de son compagnon. Elle a finalement décidé de porter plainte en février à l’Isle-d’Abeau après une nouvelle série de violences.



Celles-ci, notamment verbales, ont débuté dès leur rencontre en 2015. Leurs deux jeunes enfants, de 2 et 4 ans, ont notamment été témoins de certaines scènes selon le quotidien régional.



L’homme a avoué les faits lors de son audience et a expliqué aux forces de l’ordre qu’il regrettait ses actes.