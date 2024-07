Vienne : un homme passe aujourd’hui en comparution immédiate pour délit de fuite

Depuis mercredi, trois hommes âgés de 22, 27 et 28 ans sont en garde à vue et l'un d'entre eux est amené à comparaître devant la justice aujourd'hui pour des faits remontant au début de la semaine. La voiture de ces trois hommes se trouvait dans une rue interdite à la circulation et obligeait les policiers à devoir les arrêter. Mais le conducteur a décidé de prendre la fuite en renversant deux terrasses de café. Ce délit de fuite a aussi fait des dommages chez les policiers puisque trois d'entre eux ont été légèrement blessés.

K.M