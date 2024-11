Chaque année, la Nuit de l’Orientation, organisée au centre de formation de la CCI Nord-Isère à Villefontaine, permet à quelque 600 collégiens, lycéens et étudiants du territoire de découvrir différents secteurs d’activité. Cette année, l’événement se tiendra le vendredi 22 novembre et proposera aux visiteurs nord-isérois des rencontres avec des professionnels du commerce, de la communication, de la logistique, de l’industrie, du BTP, de l’hôtellerie-restauration, et des ressources humaines.

