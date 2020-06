Villefontaine : la distribution des masques de la Région débute !

Dès ce mercredi, les habitants de Villefontaine peuvent aller récupérer leur masque de protection fourni par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour cela, il suffit de se rendre au gymnase Alain-Colas, où la distribution sera assurée ce mercredi, mais aussi le 4, 5 et 9 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h, comme l’annonce Le Dauphiné libéré. Il est également possible de se déplacer à l’enceinte Didier-Pironi (les Fougères), qui est ouverte les 3 et 4 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A noter qu’il est nécessaire de se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, ainsi que d’un justificatif de composition de la famille.