Villefranche : cinq personnes arrêtées pour une série de cambriolages dans plusieurs départements

Vendredi matin, cinq individus ont été arrêtés par les gendarmes de la compagnie de Villefranche-sur-Saône, ils seraient impliqués dans une douzaine de tentatives et cambriolages dans le Beaujolais et le Val de Saône au début de janvier, selon le Progrès. Mais les cinq individus seraient, en réalité, impliqués dans une quarantaine de cambriolages uniquement au sein des commerces de proximité.

Le déroulé de l’enquête

C’est depuis le samedi 8 janvier, lorsque les gendarmes ont été alertés de cambriolages dans trois tabacs, une boucherie et une pharmacie qu’une enquête a été ouverte par les militaires de la brigade de recherches de la compagnie Villefranche-sur-Saône.



Grâce à l’appui du Psig (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) et de la cellule départementale d’observation de surveillance du groupement du Rhône que, dans la nuit du 10 au 11 janvier, une surveillance du véhicule a été mise en place. Ce vendredi, ils ont alors pu dès l’aube, interpellés les cinq hommes qui se trouvaient dans le véhicule dans 6e arrondissement de Lyon.