Villefranche : la nouvelle sirène est testée ce mercredi

La nouvelle sirène à déclenchement numérique, qui a été installée le 7 juillet dernier dans le beffroi de l’hôtel de ville, sera testée ce mercredi à partir de 11h.

Cette sirène a pour but d’alerter face aux risques majeurs d’ordre naturel, industriel, technologique ou militaire. Les six cornets de l’équipement vont alors retentir en effectuant un signal d’alerte complet. Le processus sonore se compose d’un ton montant et ascendant, composé de trois séquences de 1 minute et 41 secondes séparées par un intervalle de 5 secondes.

L’État français a mis en place ce système multicanal d’alerte et d’information des populations (SAIP) qui est relayé par un signal national d’alerte géré par les préfectures, via le réseau des sirènes de chaque commune de France. Villefranche dispose de trois sirènes, à l’hôtel de ville, à la caserne des sapeurs-pompiers et à la résidence Burdeau.