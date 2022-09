Villefranche : le festival Nouvelles Voix de retour le 17 octobre prochain

Ce sera la 18e édition. Du 17 au 22 octobre prochain, le festival Nouvelles Voix rouvre ses portes à Villefranche-sur-Saône. Créé en 2005 par le théâtre de Villefranche et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, cet évènement musical accueille de nombreux artistes lors de soirées concerts au théâtre, et d’afterworks (concerts intimistes dans des lieux du patrimoine de l’agglomération avec dégustation des vins du territoire).

Les festivaliers ont pu découvrir, par le passé, Stromae, Christine and the Queens, Woodkid, Clara Luciani, ou Angèle, par exemple. Cette année, en plus d’artistes confirmés tels que Barbara Pravi, Nouvelles Voix fait place à la jeunesse, avec la présence de Pi Ja Ma, Emma Peters, Pierre de Maere ou encore Lujipeka. La première nommée ouvrira d’ailleurs le bal des concerts, en première partie de l’artiste Chien Noir, au théâtre de Gleizé. Poupie, Luv Resval, ainsi que Lujipeka clôtureront le festival, sur la grande scène du théâtre de Villefranche.

Infos pratiques

Renseignements et réservations Au guichet et par téléphone au 04 74 68 02 89 billetterie@theatredevillefranche.com www.theatredevillefranche.com SeeTickets.com/FR + fnac.co Billetterie dans les salles 45 min avant les concerts.



Lieux Théâtre de Villefranche : Place des Arts, 69400 Villefranche-sur-Saône Domaine des compagnons du Beaujolais : Rue des Compagnons, 69640 Lacenas Église de Vaux-en-Beaujolais : Le Haut du Bourg, 69460 Vaux-en-Beaujolais Théâtre de Gleizé : 108 rue des Chères, 69400 Gleizé Domaine du Mont Verrier : 434 route de Plantigny, 69640 Saint-Julien Centre culturel de Gléteins : 406 Rue Edouard Herriot, 01480 Jassans-Riottie