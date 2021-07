Villefranche : le plan “action moustique tigre” entre en phase diagnostics

Après une première phase de formation théorique des élus et des agents qui a eu lieu les 26 et 27 mai dernier, différents diagnostics terrain ont été réalisés entre le 22 juin et le 6 juillet à Villefranche pour lutter contre le moustique tigre.

Écoles, cimetière, Centre technique municipal, serres municipales, centre de loisirs, jardins familiaux ont été passés au peigne fin avec l’aide de l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID), la Fédération Régionale de lutte contre les organismes nuisibles (FREDON) et le Département du Rhône, afin d’évaluer les éventuels gîtes larvaires.

Sachant que 80 % des gîtes larvaires se trouvent dans le domaine privatif, les jardins des pavillons de familles volontaires ont également pu être visités.



Ces visites doivent maintenant permettre d’établir les actions à mettre en œuvre pour faire reculer durablement le moustique tigre sur le territoire avec un objectif « pas d’eau stagnante = pas de moustiques ».