Villefranche : Lidl lance sa première e-station

Lidl lance ses premières stations entièrement dédiées à la recharge de véhicules électriques. La première ouvre ce lundi à Villefranche.



Ces « e-Stations » bénéficient d’une ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec des bornes alimentées par des panneaux photovoltaïques en toiture.

Elles sont composées de 13 places de stationnement munies de prises de charge accélérées, rapides et ultra rapides.



Le modèle le plus puissant existant actuellement en France est installé et peut délivrer 360kW de puissance permettant de recharger 100 km en moins de 3 minutes