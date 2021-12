Villefranche-sur-Saône : il tue sa femme et tire sur son fils avant de retourner l’arme contre lui

On en sait plus concernant le drame qui a coûté la vie à Nadine Bernisson, cette femme âgée de 54 ans tuée d’une balle dans la tête, dimanche, à son domicile d’Ambérieu-en-Bugey, dans l’Ain. Son mari, âgé de 57 ans, est l’auteur des coups de feu ayant entraîné la mort de son épouse, alors que le couple était dans un contexte de possible séparation. Le fils du couple, qui tentait de protéger sa mère, a également été blessé. Le mari, qui a ensuite retourné l’arme contre lui, est dans un état d’urgence absolue à l’hôpital Edouard-Herriot.