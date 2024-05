Alors que le bureau de La Poste des Ursulines a fermé ses portes à Villefranche-sur-Saône le 27 avril dernier, la Ville a malgré tout œuvré pour conserver une solution de proximité pour les habitants. Désormais le bureau de tabac "Atout Presse" situé non loin est devenu un relais de La Poste. Il permet d’envoyer du courrier et des colis du lundi au dimanche entre 9 heures et 19 heures.