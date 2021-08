Villefranche-sur-Saône : un couple poursuivi pour avoir capturé et voulu manger des hérissons

La capture avait pour but de les manger. Un couple de Villefranche-sur-Saône va être poursuivi en justice pour avoir capturé des hérissons.

Dans la nuit du 24 au 25 août, au cours d’une patrouille, vers 00h30, la brigade anti-criminalité a vu un véhicule roulant sur un trottoir avant de pénétrer dans le parc de Fontgraine, pourtant interdit à la circulation, rapporte Le Progrès.

À l’intérieur, un couple et leur enfant. À l’arrière du siège conducteur, les policiers ont découvert une boîte en fer contenant pas moins de 7 hérissons. La femme a expliqué qu’elle voulait les faire grossir. L’homme, placé en garde à vue, a reconnu vouloir manger les plus gros, et relâcher les autres.

Jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende

Ils risquent jusqu’à 3 ans de prison et 150 00 euros d’amende pour enlèvement ou capture non autorisés d’espèce animale non domestique (espèce protégée). Le couple sera jugé le 3 mars 2022.

Dans l’après-midi du 25 août, les hérissons ont été déposés au point-relais de l’association Hirondelle à Dardilly.