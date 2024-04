À Saint-Julien, du côté de Villefranche, le restaurant Les Moblots ouvrira ses portes ce jeudi.

Après plus d’un an de démarches, l'établissement pourra enfin rouvrir et ravir les habitants de la région. Aux commandes, Nicolas Guiguis souhaite proposer une cuisine traditionnelle avec une touche de fusion.

Il est à noter que le nom de son établissement rend hommage aux 20 soldats du village décédés lors de la bataille de Belfort, parfois appelés les "gardes mobiles".