Villefranche-sur-Saône : un véhicule immobilisé pour surcharge

Hier, à Villefranche-sur-Saône, lors d'un contrôle au péage de Limas, les gendarmes du Rhône ont remarqué un véhicule en surcharge avec du matériel accroché sur le toit. Après vérification, la voiture pesait 2 400 kg au lieu des 2 150 kg prévus, soit une surcharge de 250 kg. De plus, à l'arrière du véhicule, les trois enfants du conducteur, âgés de 1 an, 6 ans et 11 ans, étaient allongés sur un matelas sans ceinture de sécurité. Le véhicule a été immobilisé, et le conducteur a reçu une contravention pour surcharge ainsi que trois autres amendes pour chacun des enfants non attachés.

