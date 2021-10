Villeurbanne aménage les abords des écoles

Dans l’objectif d’améliorer les espaces publics aux abords des écoles et afin de sécuriser les déplacements aux heures d’entrée et de sortie des enfants, des aménagements adaptés à chaque groupe scolaire sont réalisés à Villeurbanne.

Les aménagements ont également pour objectif d’améliorer les espaces publics et les parvis. Les groupes scolaires Château-Gaillard, Lazare-Goujon, Edouard-Herriot et Louis-Pasteur ont fait l’objet de travaux durant l’été. D’ici à la fin de l’année, des aménagements sont prévus aux abords de l’école Jules-Ferry.

Les travaux vont consister en la mise en sens unique de la rue de la Baïsse ; à la création d’une piste cyclable avec bordures séparatrices ; à la réalisation d’une place PMR sur le parvis. Des bordures émergentes seront posées sur les trottoirs pour empêcher le stationnement des véhicules. Les travaux prévoient par ailleurs un élargissement du parvis devant l’école élémentaire pour que les familles bénéficient d’un espace plus grand et sécurisé pour emmener ou rechercher les enfants. La rue du Progrès sera mise en sens unique en conformité avec la loi d’orientation des mobilités. Les travaux débuteront le 25 octobre pour une durée d’environ six semaines. Ils seront réalisés par la métropole de Lyon.

En 2022, les aménagements paysagers et travaux de sécurisation – barrières, ralentisseurs, bandes plantées, arceaux vélos, passages piétons… – concerneront les collèges des Iris, Jean-Macé et les groupes scolaires Simone-Veil, Anatole-France, Jules-Guesde et Marcellin-Berthelot.