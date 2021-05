Villeurbanne est la ville la plus équipée de France en antennes 5G

Le classement des villes françaises les plus équipées en 5G vient d’être dévoilé. L’agence spécialisée en data Flashs et le comparateur de forfaits Lemon.fr ont décidé de s’associer pour dresser le bilan de la 5G dans l’Hexagone six mois après son activation. Ces villes sont classées selon le nombre d’antennes 5G présentes et commercialisées sur le territoire.



Villeurbanne sur la plus haute marche, Lyon 16e



A la première place, on retrouve Villeurbanne avec 0,68 antenne commercialisée pour 1 000 habitants, devançant Dijon (0,64/1000) et Nice (0,63/1000). La Ville de Lyon occupe la 16e place de ce classement avec 0,38 antenne commercialisée pour 1 000 habitants.



A noter que Paris ne pointe qu’à la 38e place avec 0,22 antenne commercialisée pour 1 000 habitants.