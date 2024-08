La municipalité de Villeurbanne utilise les mésanges pour lutter contre les insectes

Depuis le mois de juillet, des nichoirs à mésanges ont été mis en place dans les parcs et jardins de la ville de Villeurbanne. Les oiseaux sont utilisés pour lutter contre la prolifération des moustiques tigres et des chenilles processionnaires. Ces insectes nuisibles peuvent provoquer des problèmes de santé plus ou moins graves chez les humains.

Cette décision originale a été initiée par les habitants de Villeurbanne dans le cadre du budget participatif. Le coût total de l'opération s'élèverait à environ 7000 euros.

Si l'efficacité de l'initiative n'est pas encore évaluée, la collectivité locale incite ses habitants à installer des moustiquaires sur les portes et fenêtres pour limiter la prolifération des moustiques à l'intérieur des habitations. La municipalité prévoit d'étoffer son dispositif avec l'installation de 42 nichoirs à chauve-souris avant la fin de l'été.