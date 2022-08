Villeurbanne : la ville recherche des animateurs pour la rentrée

Plus que quelques semaines avant que les élèves ne retrouvent le chemin de l’école. Et pour anticiper la rentrée, la ville de Villeurbanne recherche des animateurs et des coordonnateurs périscolaires pour gérer l’accueil et la partie “loisirs” au sein des écoles maternelles et élémentaires pour l’année scolaire 2022-2023.

[Recrutement d'animateurs périscolaires]

La Ville recrute des animateurs et coordonnateurs adjoints périscolaires au sein des accueils de loisirs des écoles pour l'année scolaire 2022-2023.

👉 Infos : https://t.co/HPCVLUaH2h pic.twitter.com/tabQSBwZZc — Villeurbanne (@villeurbanne) August 5, 2022

Avec une centaine de postes à pourvoir en septembre, les contrats sont des CDD avec des horaires variés :

7h30 – 8h30 : accueil du matin.

11h45 – 14h : le temps de midi.

15h45 – 17h10 : le temps du soir.

Les mercredis de 11h45 à 12h45.

Les candidatures sont ouvertes sur toute l’année et pour postuler, il suffit de se rendre sur le site de la ville.