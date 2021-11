Villeurbanne : le personnel du lycée Brossolette se met en grève ce jeudi

Le lycée Brossolette de Villeurbanne entre en grève ce jeudi, suite à l’appel de l’intersyndicale CGT-SNES-SUD, afin de dénoncer la dégradation des conditions de travail de ses enseignants.

« Nous déplorons les atteintes graves et répétées au droit syndical ainsi que la rupture du dialogue imposée par la proviseure, alors que la situation actuelle nécessite une véritable collaboration et non un autoritarisme froid, indique le communiqué. Nous nous mobilisons aussi et surtout pour nos conditions de travail et celles de nos élèves. »

En cause notamment, l’emménagement dans les nouveaux locaux jugé « précipité » et qui « aurait dû se faire au plus tôt à la rentrée de janvier 2022 », les salles n’étant pas dotées de vidéoprojecteurs, les élèves déficients visuels ne pouvant pas utiliser les ascenseurs, dépourvus de signalétique en braille, et la ventilation étant peu efficace et bruyante, entre autre.

Ce mouvement de grève, auquel les parents d’élèves sont conviés, débutera dès 9h30 ce jeudi, puis une assemblée générale aura lieu à 11 heures. Le personnel du lycée, ainsi que leurs représentants syndicaux, demandent à être reçus « en audience au rectorat pour exposer ces problèmes et tenter de trouver des solutions ».