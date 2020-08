Villeurbanne : port du masque obligatoire sur les marchés

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a pris un arrêté rendant le port du masque obligatoire dans les marchés de la ville.



Le masque devient obligatoire « pour toute personne âgée de plus de 11 ans sur tous les marchés alimentaires et manufacturés de Villeurbanne. La mesure entre donc en vigueur pour les marchés de la place Chanoine-Boursier (Gratte-Ciel) et de l’avenue Leclerc (Grandclément) dès ce mardi », indique le communiqué de la mairie.



Cette mesure est mise en place après la « recrudescence des cas de covid-19, ainsi que l’attrait que représentent les marchés. » En cas de non-respect de cette obligation, les usagers sont désormais passibles d’une amende de première classe qui s’élève à 11 euros, mais qui peut être majorée à 33 euros après 45 jours.



« Les commerçants non-sédentaires ne respectant pas cette disposition, s’exposent également à une sanction administrative pouvant comprendre la suspension temporaire de l’autorisation de vente sur les marchés de la commune », précise la ville.



À noter que la direction des Puces du Canal a également décidé de rendre le port du masque obligatoire.

#COVID19 : le port du masque est rendu obligatoire sur les marchés alimentaires et forains de #Villeurbanne à partir du mardi 18 août.



Les détails sur Viva 👉 https://t.co/ndfAiU7j7r pic.twitter.com/oVmQehW9YX — Villeurbanne (@villeurbanne) August 17, 2020