Villeurbanne : une adolescente de 13 ans tuée à l’arme blanche, le meurtrier présumé retrouvé mort

Le corps d’une jeune fille a été retrouvé sans vie mercredi soir à Villeurbanne. À la veille de son treizième anniversaire, l’adolescente a été découverte sans vie dans un immeuble du quartier Ferrandière- Maisons Neuves, rue du 4 septembre 1797. De source proche, la police a appris que l’adolescente venait de terminer les cours à midi et qu’elle devait enchaîner par un cours de danse, auquel elle n’a finalement jamais participé.

Après plusieurs heures recherches, son corps a finalement été retrouvé sans vie en début de soirée au domicile d’un voisin de la famille. La fillette aurait reçu plusieurs coups portés avec une arme blanche. L’occupant de l’endroit où elle a été retrouvé était activement recherché jusqu’à jeudi matin, jusqu’à ce que la police découvre le véhicule abandonné de ce voisin de 74 ans.

Plus tard dans la matinée, le corps sans vie du suspect a été découvert dans un bois situé dans l’Ouest lyonnais. Le retraité serait “décédé par arme à feu” mais l’enquête doit encore identifier la nature de sa mort, indique Le Progrès.

À l’annonce de cette terrible nouvelle, Cédric Van Styvendael, le maire de Vileurbanne, a tenu à s’exprimer : « C’est un drame abominable et humainement insoutenable qui provoque sidération, effroi et incompréhension. J’adresse toute ma compassion et mes pensées les plus sincères à la famille de la victime et à ses amis ».