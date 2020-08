Violences conjugales : les féminicides en hausse en 2019

146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur conjoint ou ex-partenaire en 2019 en France, soit une hausse de 16% par rapport à l’année précédente, selon l’étude de la Délégation aux victimes des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, publiée ce lundi.



En France, en 2019, une femme est donc morte sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire tous les deux jours et demi.



L’étude révèle que 75% des décès ont eu lieu au domicile du couple ou de l’un de ses deux membres. 31 % des décès seraient liés à une violente querelle et 20 % à une séparation non acceptée. Une arme blanche a été utilisée dans 36 % des cas et une arme à feu dans 24 %.



60 des 146 femmes mortes en 2019 avaient fait l’objet de violences antérieures. 22 s’étaient tuées, et ce n’est qu’après leur mort que les enquêteurs ont pu malheureusement constater cela. 38 avaient témoigné. Et parmi ces 38, 28 avaient déposé plainte contre leur partenaire ou ex-partenaire.