Violences dans les stades : Jean-Michel Aulas fait des propositions

Dans un communiqué publié ce mardi soir sur le site de l’OL, Jean-Michel Aulas a partagé une série de propositions. Par ailleurs, le club a pris acte du jugement du tribunal correctionnel de Lyon, condamnant l’agresseur de Dimitri Payet à six mois de prison avec sursis, assortis de travaux d’intérêts généraux et cinq ans d’interdiction de stade.

“Concernant les actes de masse comme des bagarres, jets de projectiles multiples, ou des envahissements importants de terrains, le président de l’Olympique Lyonnais a une nouvelle fois rappelé l’importance du dialogue et du travail avec les groupes de supporters lors de l’Instance nationale du supportérisme (INS), tout en regrettant l’absence de réunions depuis un an (une nouvelle rencontre nationale avec les représentants est prévue en décembre). A l’échelle locale, il a salué le travail des SLO, référents supporters, dans les clubs qui ont fait ce choix (l’Olympique Lyonnais en compte deux). Au-delà des questions de dialogue et de prévention, Jean-Michel Aulas a également plaidé pour des sanctions exemplaires et dissuasives lorsque cela était nécessaire.”

Des sanctions qui ne sont souvent pas appliquées

Sur la question des actes individuels, le président de l’Olympique Lyonnais “a regretté que les sanctions administratives ne soient parfois pas appliquées, notamment dans le cas des interdictions de stade. Il a rappelé que des individus n’allaient pas pointer systématiquement dans les commissariats de police pour que les forces de l’ordre s’assurent qu’ils ne soient pas dans les tribunes.”

Sur la question des filets de protection contre les jets de projectiles, Jean-Michel Aulas a argumenté pour une mise en place portée par l’ensemble des clubs qui sont en risque, tout en rappelant qu’en 2016, lors de l’Euro, les clubs avaient été incités à les enlever notamment pour « valoriser le spectacle ».

Enfin, le président de l’Olympique Lyonnais a également souligné l’importance des dispositifs technologiques des stades pour permettre au club d’identifier immédiatement les fautifs.