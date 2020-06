Vitaa et Slimane au Parc des Oiseaux en septembre !

À l’occasion du 50e anniversaire du Parc des Oiseaux, la 11e édition des Musicales aura bien lieu du 30 août au 13 septembre prochain. Pour ce nouveau rendez-vous, Vitaa et Slimane se produiront dans le parc animalier.



Le Parc des Oiseaux déclare avoir “pris les dispositions pour que les mesures de distanciation soient respectées si elles devaient être encore nécessaires début septembre.”



Parmi les autres artistes présents, Zazie, Yannick Noah, Louis Bertignac, Ibrahim Maalouf, Maxime Le Forestier, The Dire Straits Experience, Gauvin Sers, Sanseverino et Cali ou encore La Rue Kétanou seront également au rendez-vous. La billetterie est désormais ouverte.

LES 1ers CONCERTS POST-CONFINEMENT AURONT LIEU AU PARC DES OISEAUX ! C'est désormais une certitude, la 11eme édition…