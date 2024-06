Voici le calendrier complet de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2024-2025 de Ligue 1

On y est ! La Ligue 1 Uber Eats a publié sur son compte X, ex-Twitter, le calendrier complet des journées de championnat de la saison 2024-2025. Nous avons enfin connaissance du calendrier officiel de l'Olympique Lyonnais et voici les matchs à ne pas manquer !

Nos Gones débuteront le championnat en déplacement à Rennes le week-end du 18 août 2024 avant d'accueillir Monaco le week-end du 25 août 2024 pour le premier match à domicile de la saison.

L'un des rendez-vous à ne pas manquer de cette nouvelle saison, c'est le retour du derby : OL / ASSE ! Le match aller se déroulera au Groupama Stadium le week-end du 10 novembre 2024 pour la 11e journée de championnat. Alors qu'il faudra attendre la fin de saison pour assister au match retour qui sera le week-end du 20 avril 2025 pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

Autres grandes rencontres très attendues, ce sont celles opposant l'OL à l'OM et le PSG. Les rencontres face à l'OM se dérouleront les week-ends du 22 septembre 2024 à domicile et du 2 février 2025 à l'extérieur. Tandis que les rencontres face au PSG seront les week-ends du 15 décembre 2024 à l'extérieur et du 23 février 2025 à domicile.

Retrouvez sur le compte X de la Ligue 1 le calendrier complet de chaque équipe !