Vol Lyon-Sétif annulé : les passagers évacués par la police

Ce dimanche, les passagers du vol Air Algérie AH1155 devaient décoller pour Sétif, en Algérie. Mais une mauvaise nouvelle les attendait à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Leur vol a été fortement retardé avant d’être finalement annulé.

Sans aucune information de la part de la compagnie, selon les passagers interrogés par le Progrès, ils ont pris leur mal en patience.

En fin de journée, les responsables de l’aéroport ont demandé aux passagers présents dans la salle d’embarquement de sortir afin d’être pris en charge (repas et nuit d’hôtel). Mais certains ont refusé de partir, craignant de devoir repayer un billet le lendemain s’ils repassaient la douane.

Vers 20 h 30, des policiers ont été appelés en renfort pour évacuer la salle d’embarquement. Ils ont tenté de raisonner les passagers, sans succès.

Du côté de l’aéroport, on précise, toujours selon Le Progrès, que « les passagers ont été informés vers 17 heures de l’annulation de leur vol en raison de mauvaises conditions météo à Sétif. Les passagers ont été pris en charge par la compagnie, qui a proposé des solutions de restauration et d’hébergement à proximité de l’aéroport. (…) Malgré de nombreuses propositions, certains passagers ont refusé de quitter la salle d’embarquement et de rejoindre l’hôtel. »

Un nouveau vol Lyon-Sétif est prévu ce lundi à midi.