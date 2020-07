Vous pouvez donner votre avis sur la salle aréna de Décines

Les Lyonnais sont invités à donner leurs avis sur le projet de construction d’une salle aréna près du Grand stade à Décines jusqu’au 15 octobre.

Ce projet s’inscrit dans l’« OL Vallée », ce concept de loisirs à 360 degrés que OL groupe essaye de mettre en place. La salle aréna pourra accueillir jusqu’à 16 000 personnes et 80 à 120 manifestations par an avec au programme : concerts, rencontres sportives, spectacles jeune public et séminaires d’entreprises. Ce projet nécessitant une évolution du plan local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), cela implique pour la métropole de Lyon d’organiser une concertation préalable qui durera 3 mois.

La concertation permet de s’informer sur le projet via le dossier de concertation, de participer à temps d’échange et de co-construction, et de donner son avis. Après le 15 octobre, la concertation préalable se conclura par la réalisation d’un bilan par les garants de la concertation, incluant une synthèse des observations citoyennes et d’éventuelles propositions d’évolution du projet. Il y aura alors une délibération du Conseil métropolitain pour tirer les enseignements de la concertation sur les mesures à mettre en place.

Pour en savoir plus: https://met.grandlyon.com/projet-de-salle-arena-a-decines-donnez-votre-avis/