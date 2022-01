XV de France : 9 joueurs absent, le Lyonnais Jérôme Rey appelé

Le rassemblement des Bleus avait lieu ce matin mais presqu’une dizaine de joueurs ne se sont pas présentés pour cause de blessure ou de covid. La FFR a annoncé dans un communiqué, l’absence de 9 joueurs sélectionnés pour le tournoi des VI nations.

Pour Cameron Woki et Uini Atonio, les matchs du week-end ont été fatals puisque les deux rugbymans se sont blessés. Au delà des blessures, sept Français ont été touchés par la pandémie de la covid 19 : Romain Ntamack, Antoine Dupont, François Cros, Gaëtan Barlot, Anthony Jelonch, Cyril Baille et Bernard Le Roux.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque grâce à ces forfaits, plusieurs joueurs ont été appelé par Fabien Galthié pour remplacer les absents. Sur la nouvelle liste, un Lyonnais s’est rajouté au groupe, le pilier Jérôme Rey. Il est accompagné par Swan Rebbadj (deuxième-ligne, Toulon), Dorian Aldegheri (pilier, Toulouse), Anthony Bouthier (arrière/ouvreur, Montpellier), Léo Coly (demi de mêlée, Mont-de-Marsan, Pro D2), Paul Boudehent (troisième-ligne, La Rochelle), Pierre Bourgarit (talonneur, La Rochelle), Yacouba Camara (troisième-ligne, Montpellier).

La première sélection de Jérôme Rey pour le XV de France porte à 6 le nombre de Lyonnais dans les rangs de Fabien Galthié.