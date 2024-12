À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 seront interdits de circulation et de stationnement dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. Cette mesure, qui touche près de 33 % du parc automobile de Vénissieux, suscite des critiques. Le député LFI Idir Boumertit dénonce une décision "injuste et discriminatoire", appelant le président de la Métropole, Bruno Bernard, à repousser la verbalisation pour ne pas pénaliser les usagers modestes, artisans et commerçants.

EP