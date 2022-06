Zinédine Zidane au PSG : les rumeurs enflent, son conseiller dément

Alors que la rumeur de l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine enfle de plus en plus, RMC Sport ayant notamment indiqué ce vendredi que les deux parties étaient proches d’un accord, Alain Migliaccio, le conseiller historique de Zizou, a formellement démenti ces bruits de couloirs dans la journée.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés, a indiqué ce dernier à L’Équipe. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane. »

Sollicité par l’AFP, le PSG n’a ni confirmé ni infirmé ces informations et a même démenti celles-ci à RMC Sport.

Yvon Marcellin