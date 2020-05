10 millions de litres de bière détruit

De nombreux fûts de bières qui n’ont pas pu être consommés en raison du confinement sont périmés.

Le syndicat professionnel Brasseurs de France ont annoncé que “La fermeture brutale des cafés, restaurants, l’arrêt des activités touristiques et l’annulation de tous les festivals et salons a laissé plus de 10 millions de litres de bières, majoritairement en fûts, en souffrance”

Bien que la consommation de bière prévue pour 2020 était élevée à 22,5 millions d’hectolitres, la perte brutale de ces 10 millions de litres représente plusieurs millions d’euros de pertes.

Les brasseurs étant déjà fragilisé par la crise économique engendrée par le confinement sont nombreux à réclamer une aide pour la “destruction des stocks de bière” qui aura lieu aujourd’hui.