Villeurbanne lance un programme de prévention de deux ans contre l'entrée des jeunes dans le trafic de drogue, ciblant les enfants de 9 à 12 ans du quartier Charpennes-Tonkin. Le projet mobilise théâtre forum, procès fictifs et témoignages d’ex-condamnés. Environ 1 000 enfants seront concernés, avec l’objectif de les sensibiliser et les protéger dès le plus jeune âge.

C.P