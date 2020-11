18 mois après une violente agression, la police retrouve un suspect

En juillet 2019, trois étudiants rentraient de soirée lorsque trois hommes les ont agressé dans le 9ème arrondissement de Lyon, aux alentours de 5h du matin.



L’un des étudiants s’était notamment fait voler ses effets personnels alors qu’un autre avait été grièvement blessé par un coup de poing brutal. Conduite à l’hôpital, la victime avait reçu 100 jours d’ITT, “sous réserve de complication”. Les agresseurs avaient pris la fuite et demeuraient introuvables.



Mais grâce aux efforts de la police et de la police scientifique, 18 mois plus tard, un suspect a finalement été retrouvé. Il a été présenté jeudi devant le procureur de Lyon et placé en détention provisoire pour violences volontaires aggravées, vol avec violences et violences volontaires en réunion.



Il s’agit d’un Lyonnais de 31 ans. L’enquête se poursuit pour tenter de retrouver les autres agresseurs.