40 000 décès sont attribués à la pollution en France

D’après les données dévoilées par Santé Publique France, 40 000 décès par an sont dus à la pollution de l’air dans l’Hexagone.



Un bilan qui évolue, par rapport à la période 2007-2008 où 48 000 morts liés à l’exposition aux particules fines étaient estimés, mais pas suffisant comme l’explique Sébastien Denys, le responsable de l’agence française : « On peut se satisfaire de la légère diminution. Mais d’un point de vue de santé publique, ce qui nous inquiète, c’est une estimation de 40.000 décès évitables. Et j’insiste sur ce terme évitable : des actions sont possibles pour réduire cet impact »

Une baisse du nombre de victimes s’expliquant notamment par l’amélioration de la qualité de l’air et la baisse de la pollution, révélateurs de résultats directs sur la santé des Français.



De plus, d’après les chiffres publiés par Santé Publique France, le premier confinement au printemps aurait permis d’éviter plus de 2 300 décès liés à la pollution de l’air.