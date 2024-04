40 nouvelles personnalités seront présentes dans le dictionnaire Larousse en 2025.

Comme c'est le cas chaque année, une nouvelle édition du dictionnaire Larousse verra le jour pour l'année 2025. Pour ce faire, le dictionnaire se met à jour et intègre des nouveaux mots tels que "cyberterrorisme" par exemple.

De plus, de nouvelles personnalités verront leurs noms intégrés dans la partie noms propres du dictionnaire. Ils seront au nombre de 40, parmi eux, le footballeur Antoine Griezmann, le rugbyman Antoine Dupont, les acteurs Omar Sy et Virgine Efira, mais également des stars internationales comme Beyoncé et Lebron James par exemple.

Ces personnalités ont été choisies pour la singularité et la richesse de leur parcours.

M.D