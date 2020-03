42 nouveaux cas de coronavirus dans la région

25 milliards d’euros, c’est le fond débloqué ce mardi par l’Union Européenne pour lutter contre le coronavirus. Une décision prise lors d’un sommet européen extraordinaire par visioconférence. 7 milliards doivent être utilisés dès cette semaine. L’objectif est de mieux coordonner la réponse face à l’épidémie en Europe. Le virus est désormais présent dans les 27 pays.

En France, le bilan grimpe à 1784 cas et 33 morts. Emmanuel Macron affirme que des mesures de confinement aussi drastique que l’Italie n’ont pas lieu d’être pour le moment.

227 personnes sont désormais touchées en Auvergne-Rhône-Alpes. La région a enregistré 42 nouveaux cas de coronavirus ce mardi, selon l’Agence régionale de santé. Dans le détail, 23 personnes sont confirmées positives dans l’Ain, 3 en Isère et 60 dans le Rhône.

Le coronavirus qui entraîne toujours des annulations, le Cirque du soleil ne donnera pas de représentations à Lyon.

Concernant le sport, la confirmation est tombée, le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre la Juve et l’OL se jouera bien à Turin mais à huis clos comme le match de ce mercredi soir entre le PSG et Dortmund . A noter que les prochains matchs de l’équipe de France mais aussi les matchs de L1 et L2 se joueront sans public jusqu’au 15 avril.