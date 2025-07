Saône-et-Loire : cinq associations devant la justice pour défendre le blaireau

Cinq associations ont saisi la justice pour demander l’annulation de l’autorisation délivrée par le préfet de Saône-et-Loire le 5 juin dernier, permettant le déterrage des blaireaux.

Sont concernées : Aves (Agir pour le vivant et les espèces sauvages), l'AOMSL (Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire), l'Aspas (Association pour la protection des animaux sauvage), la LPO Bourgogne Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux) et One Voice.

Elles dénoncent un procédé jugé particulièrement violent et rappellent que la période actuelle correspond à l’émancipation des blaireautins.

Pour rappel, le blaireau n’est pas inscrit sur la liste des espèces nuisibles, mais reste classé comme gibier.

R.H