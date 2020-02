7,5% des enfants de la région n’ont pas d’école publique dans leur commune

En Auvergne-Rhône-Alpes, 7,5% des enfants n’ont pas d’école publique dans leur commune. C’est ce qu’il ressort d’une étude de l’INSEE publiée cette semaine.



L’accès plus difficile en campagne



En Auvergne-Rhône-Alpes, la grande majorité des enfants disposent d’une école publique dans leur commune. L’accès à l’école reste toutefois difficile dans quelques territoires de la région, en particulier dans les espaces très peu denses.



Parmi l’ensemble des élèves de la région, 4,6 % n’ont pas d’école publique dans leur commune mais bénéficient d’un regroupement pédagogique intercommunal dispersé (RPI). Celui-ci leur permet d’accéder à certains niveaux scolaires sur leur commune, des déplacements au-delà étant nécessaires.

Pour 2,9 % des enfants, il n’y a ni école publique ni RPI dans leur commune.



1 050 communes ne disposent d’aucune école publique ou privée



À la rentrée scolaire 2018, Auvergne-Rhône-Alpes compte 6 243 écoles ou regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). Ils sont répartis dans 3 042 des 4 092 communes de la région. Plus d’une commune sur deux est équipée d’au moins une école publique assurant tous les niveaux de la maternelle à la fin de l’élémentaire.



Parmi les autres communes, 675 sont intégrées dans un RPI dispersé (les différents niveaux pédagogiques sont répartis sur plusieurs communes) et 49 communes disposent seulement d’une école privée. Enfin, 3 communes ont uniquement une école maternelle publique. Ainsi, 1 050 communes ne disposent d’aucune école publique ou privée, ni de RPI.