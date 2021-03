9 suspects interpellés pour le vol des 30 kg d’or à Limonest

Ce lundi, policiers et gendarmes ont procédé à une série d’interpellations dans le cadre du vol des 30 kg d’or après une prise d’otages, à Limonest, en janvier dernier.

Au total, 9 personnes ont été arrêtées dans la région lyonnaise par la Brigade de recherche et d’intervention de Lyon et par le GIGN, selon Le Parisien. Les perquisitions sont toujours en cours. Une partie du butin aurait été retrouvée par les enquêteurs.

Pour rappel, les faits se sont déroulés le 28 janvier dernier. Plusieurs hommes, armés et cagoulés, ont pénétré au domicile du gérant de l’entreprise Saamp, une société de métaux précieux, située à Limonest.



Le directeur de l’entreprise avait été contraint d’emmener les malfaiteurs sur son lieu de travail afin de récupérer de l’or. En attendant d’avoir le butin, d’autres malfaiteurs avaient pris en otage son fils, de 28 ans, et sa compagne. Une fois l’or récupéré, le couple avait été retrouvé ligoté et bâillonné sur un parking du parc Miribel-Jonage.