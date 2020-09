900 postes à pourvoir au centre commercial de la Part-Dieu !

900 emplois sont à pourvoir dès maintenant au centre commercial de la Part-Dieu. La galerie marchande va s’agrandir avec près de 60 boutiques supplémentaires d’ici la fin de l’année.



En cette période de crise sanitaire, c’est une extension qui tombe à pic ! Les travaux de la galerie marchande qui durent depuis plus de deux ans vont avoir une conséquence majeure sur l’emploi. Le centre commercial indique que “les 900 recrutements visent essentiellement la nouvelle offre de restauration et loisirs sur le toit-terrasse, mais aussi les enseignes de la nouvelle galerie située côté Coeur de Ville.” Mis à part la restauration, les postes concernent donc les métiers de la vente, en particulier dans les domaines de la maison-décoration et du prêt-à-porter.



À noter qu’un partenariat a été mis en place entre le centre commercial, la Maison Métropolitaine d’Insertion et ses partenaires. Les premières annonces sont consultables sur la page Facebook : Emploi Centre de Shopping La Part-Dieu.