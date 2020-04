9000 étudiants infirmiers et aides-soignants en renfort dans la région

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et le vice-président de la Région délégué à la Santé, Yannick Neuder ont fait un point ce jeudi avec différents acteurs de la santé pour identifier leurs besoins dans la gestion de crise du Covid-19.



Ils proposent donc dans un communiqué de presse la mobilisation des élèves infirmiers et aides-soignants afin d’aider le personnel médical dans les hôpitaux et les Ehpad, soit la mobilisation de 9 000 élèves dans la région.



Laurent Wauquiez précise que ces étudiants percevront une vraie rémunération, au-delà de leurs indemnités en tant que stagiaires, soit 1 400 € net/mois pour les étudiants infirmiers pour une indemnité de 200 € maximum dans les conditions habituels, et 1 000 € net/mois pour les aides-soignants contre aucune indemnité en temps normal.



« Nos élèves infirmiers et aides-soignants constituent une force précieuse pour venir en aide aux professionnels de santé qui se battent au chevet des malades depuis plus de trois semaines. Accorder une rémunération décente à ces étudiants qui s’engagent est, au-delà de l’immense merci, la moindre des choses que nous puissions faire. »