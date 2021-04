À Brignais, les deux adolescents en fugue ont été retrouvés

Les deux adolescents de Brignais en fugue depuis lundi ont été ramenés chez eux, sains et saufs, ce jeudi. Agés de 14 et 15 ans, ce jeune couple avait fait l’objet d’un avis de recherche de la gendarmerie du Rhône au lendemain de sa disparition.

Julien et Maya avaient été aperçus pour la dernière fois à Brignais, dans un commerce alimentaire lundi matin. Mercredi matin, ils ont été retrouvés en Italie.

Une aide précieuse

La publication Facebook signalant la disparition des deux ados, a été partagée plus de 31 000 fois, et a permis de suivre le cheminement de Julien et Maya. Ils ont été retrouvés par des carabiniers à Gênes, suite à un banal contrôle des forces de l’ordre mercredi matin.

L’avis de recherche est dès à présent levé.