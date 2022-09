Affaire de chantage à Saint-Étienne : un conseil municipal sous tension

Ce lundi 26 septembre, le conseil municipal de Saint-Étienne s’est réuni à ‘Hôtel-de-Ville. Il s’agissait de la première séance depuis les révélations de Mediapart (il y a pile un mois) à propos du chantage à la vidéo intime impliquant le maire, Gaël Perdriau, ainsi que son entourage.

Gaël Perdriau, qui s’est mis en retrait de la métropole, a tenu à rappeler au respect de la présomption d’innocence. Durant les plusieurs heures de débats, en partie monopolisées par l’affaire, il a maintenu sa position. Le maire est soutenu par son équipe, excepté Lionel Boucher, adjoint aux animations, et seul membre de la majorité à demander la démission du maire. Du côté de l’opposition, comme le groupe “Saint-Étienne demain”, le maire Gaël Perdriau n’a plus aucune légitimité et ne représente plus les valeurs que doivent représenter un élu.

Les débats ont été tendus tout au long du conseil. Ce dernier, qui a débuté à 14h30, s’est achevé peu avant 20h. Il a été marqué par trois suspensions de séance, et la présence de manifestants pour réclamer la démission du maire. Environ 200 personnes étaient présentes devant l’hôtel de ville, rapporte Le Progrès.