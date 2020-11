Affaire Fiona : la demande de remise en liberté de Berkane Mahlouf décidée le 26 novembre

Incarcéré depuis 2013 pour l’homicide de la petite Fiona, Berkane Mahlouf a plaidé ce jeudi pour une demande de remise en liberté devant le juge d’instruction. Le parquet ainsi que les parties civiles s’y sont opposés.



Le beau-père de la fillette saura s’il peut comparaître libre ou non le 26 novembre prochain. En effet, du 1er au 18 décembre, le 4e procès concernant cette affaire devrait se tenir devant la Cour d’appel de Lyon.



L’ex-femme du prévenu et mère de la petite fille, Cécile Bourgeon comparaîtra elle, libre. Condamnée à 5 ans de prison, elle a purgé sa peine et s’est depuis remariée avec un homme avec lequel elle a eu une petite fille qui a été placée dès la naissance.



Berkane Mahlouf avait été reconnu comme l’auteur des coups mortels sur la petite fille dans la précédente décision et condamné à 20 ans de réclusion criminelle.