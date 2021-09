Affaire Mila : 5 personnes arrêtées après de nouvelles menaces de mort

Cinq personnes supplémentaires ont été interpellées ce mardi 28 septembre a-t-on apprit par l’AFP dans le cadre de l’affaire Mila, après de nouvelles menaces de mort aient été proférées à l’encontre de la jeune femme. Pour rappel, Mila avait publié une vidéo polémique sur l’Islam qui avait entraîné cyber-harcèlement et menaces à son encontre. Cette fois-ci, ce sont quatre femmes et un homme âgés de 18 à 38 ans qui ont été placés en garde à vue. Leurs jugements sont prévus les 11 et 12 avril pour “harcèlement moral en ligne” et “menaces de mort”.

Déjà plus d’une dizaine de personnes avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. Pour rappel, Mila avait dû quitter son lycée et vit désormais sous protection policière suite au “raz-de-marrée de haine” engendré par ses vidéos sur l’Islam, réalisées en janvier et novembre 2020.